Расследовавший дело о почте Клинтон замглавы ФБР может уйти в отставку

Заместитель главы ФБР Эндрю Маккейб, отвечавший за расследование скандала вокруг почты кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, планирует через несколько месяцев покинуть свой пост, пишет издание Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передает РИА Новости.



Маккейб был правой рукой бывшего директора бюро Джеймса Коми. Коми вел расследование в отношении президента США Дональда Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. В мае Трамп уволил его, заявив, что тот не способен выполнять свои обязанности.

При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив не подтвердившуюся информацию о новом расследовании против нее за десять дней до выборов.

После увольнения Коми Маккейб исполнял обязанности главы ФБР вплоть до утверждения нового директора Кристофера Рэя. Он также был в числе претендентов на пост главы ведомства. Сообщается, что 49-летний Маккейб намеревается покинуть свой пост как только он получит право на получение полной пенсии. Такой момент, по данным газеты, наступит не раньше марта.

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