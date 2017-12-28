Дональд Трамп обвинил Китай в поддержке поставок нефти в Северную Корею

28 декабря 2017 20:56 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что он разочарован продолжением торгово-экономического сотрудничества Пекина и Пхеньяна, в частности, тем, что продолжаются поставки нефти в КНДР, передает РИА Новости.

"Очень удручает, что Китай допускает поставки нефти в Северную Корею. Невозможно когда-либо достичь решения проблемы Северной Кореи в дружеском ключе, если это продолжит происходить!" - написал Трамп на своей странице в Twitter.

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