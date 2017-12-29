США обвинили двух граждан Румынии в хакерской атаке на компьютеры полиции

29 декабря 2017 01:29 (UTC+04:00)

Американские власти в четверг предъявили двум гражданам Румынии обвинения в причастности к хакерской атаке на компьютерные системы полиции Вашингтона, отвечающие за камеры наружного наблюдения, сообщило министерство юстиции США, передает РИА Новости.

Обвинения предъявлены 25-летнему Михаю Александру Исванке и 28-летней Эвелине Чисмару, которые были арестованы в середине декабря в Бухаресте. По данным минюста, им инкриминируется "сговор с целью незаконного проникновения в 123 компьютера, связанных с камерами наружного наблюдения вашингтонской полиции". Как отмечается, они хотели "использовать эти компьютеры для распространения вирусных программ в январе 2017 года".

В министерстве уточнили, что попытка проникновения была предпринята в период между 9 и 12 января 2017 года, то есть за несколько дней до инаугурации президента США Дональда Трампа.

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