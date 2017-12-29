Межамериканская комиссия по правам человека осудила помилование Фухимори

Межамериканская комиссия по правам человека (МКПЧ) осуждает недавнее решение президента Перу о помиловании бывшего главы государства Альберто Фухимори и призывает к восстановлению прав жертв его правления и пострадавших, говорится в заявлении организации, передает РИА Новости.



Фухимори, осужденный на 25 лет тюрьмы за коррупцию и другие преступления, в воскресенье был помилован президентом Педро Кучински. Фухимори получил помилование по гуманитарным основаниям из-за неизлечимой и прогрессирующей болезни.

МКПЧ напомнило, что в отношении преступлений против человечества, виновными в которых признан Фухимори, международное право запрещает применение амнистий и помилований. К таким доказанным случаям в деле Фухимори относится убийство 15 человек в районе Барриос-Альтос и казнь десяти студентов университета Лимы "Ла-Кантута".



"МКПЧ будет действовать вместе с Межамериканским судом по правам человека, чтобы провести открытое судебное заседание для совместной проверки исполнения решений по случаям "Ла-Кантуты" и Барриос-Альтос", - говорится в заявлении комиссии. Не исключено, что рассмотрение дела пройдет в следующий период сессий в феврале 2018 года.



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