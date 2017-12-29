Космические пуски в интересах Пентагона оказались под угрозой

29 декабря 2017 03:43 (UTC+04:00)

Американские аэрокосмические компании SpaceX, United Launch Alliance (ULA) и Aerojet Rocketdyne (AR), выполняющие заказы по запуску военных спутников, допускают многочисленны нарушения в работе и не соблюдают необходимый контроль качества на производстве. Об этом говорится в отчете службы генерального инспектора Министерства обороны США, передает РИА Новости.

Согласно результатам проверок, на производственных объектах этих компаний было обнаружено 181 несоответствие стандарту аэрокосмической промышленности AS9100.

Так, в ангарах SpaceX ракетные двигатели Merlin оказались неправильно защищены — сопла и вентиляционные трубы не были закрыты крышками. Кроме того, в зонах, где запрещены посторонние предметы, инспекторы нашли банки с газировкой и личные вещи сотрудников


В подобной зоне в компании AR нашли мусор и фекалии животных, кроме того инспекторы обратили внимание на "плохо закрепленные болты" в ряде конструкций. На объектах ULA были выявлены несоответствия, связанные с защитой при производстве элементов, чувствительных к статическому электричеству, что грозит преждевременным отказом электроники космических аппаратов.

В проверяющем ведомстве отмечают, что подобные нарушения повышают риск неудачных запусков, могут привести к удорожанию проектов и срыву сроков космической программы.

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Azernews Newspaper
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