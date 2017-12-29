Трамп с иронией вспомнил о глобальном потеплении на фоне холодов в США

Президент США Дональд Трамп на фоне установившейся на востоке страны холодной погоды с иронией вспомнил о теории глобального потепления климата и посоветовал американцам одеваться теплее, передает РИА Новости.



"На востоке (США) это может быть самая холодная новогодняя ночь в истории. Возможно, мы могли бы использовать немного того старого доброго Глобального Потепления, для защиты от которого наша страна, а не другие страны собиралась заплатить триллионы долларов. Одевайтесь теплее!", - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

В последние дни в восточной части США установилась морозная погода, во многих штатах выпал снег. По прогнозам синоптиков, в Вашингтоне в новогоднюю ночь ожидается минус 13 градусов по Цельсию, а температурный рекорд для этого города был установлен в 1899 году, когда термометр показал минус 26 градусов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.