При пожаре в жилом доме в Нью-Йорке погибли не менее 11 человек

Жертвами пожара в жилом доме в Нью-Йорке стали не менее 11 человек, сообщает газета New York Post со ссылкой на городские власти, передает РИА Новости.



Ранее сообщалось о девяти погибших и 15 тяжело раненных. Очевидцы утверждают, что среди жертв могут быть дети.

Пятиэтажный дом загорелся в Бронксе. В тушении огня участвуют около 160 пожарных. Возгоранию присвоена четвертая категория сложности.

Горящий дом располагается недалеко от Бронксского зоопарка - самого большого городского зоопарка в США, занимающего площадь более 100 гектаров.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.