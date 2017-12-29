При пожаре в жилом доме в Нью-Йорке погибли не менее 11 человек

29 декабря 2017 07:17 (UTC+04:00)

Жертвами пожара в жилом доме в Нью-Йорке стали не менее 11 человек, сообщает газета New York Post со ссылкой на городские власти, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о девяти погибших и 15 тяжело раненных. Очевидцы утверждают, что среди жертв могут быть дети.

Пятиэтажный дом загорелся в Бронксе. В тушении огня участвуют около 160 пожарных. Возгоранию присвоена четвертая категория сложности.

Горящий дом располагается недалеко от Бронксского зоопарка - самого большого городского зоопарка в США, занимающего площадь более 100 гектаров.

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