На побережье в США нашли замерзших акул

29 декабря 2017 18:51 (UTC+04:00)

Двух замерзших насмерть лисьих акул выбросило на побережье Атлантического океана в США. Информация об инциденте опубликована на странице сообщества Atlantic White Shark Conservancy в Facebook, передает РИА Новости.

Как сообщают местные СМИ, рыб обнаружил прохожий на берегу залива Кейп-Код в Массачусетсе. Обе особи оказались самцами и достигали примерно четырех метров в длину.

За последнюю неделю температура в этом штате опустилась примерно до минус семи градусов по Цельсию.

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