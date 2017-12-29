Доллар дешевеет в последний рабочий день года

29 декабря 2017 21:26 (UTC+04:00)

Курс доллара снижается к основным мировым валютам в последний рабочий день уходящего года, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) за весь 2017 год продемонстрировал худшую годовую динамику с 2003 года, передает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 20:31 (GMT+4) индекс доллара уменьшался на 0,42 процента, до 92,21 пункта. Курс евро к доллару рос до 1,2010 доллара за евро против 1,1942 доллара на предыдущих торгах, курс доллара к иене снижался до 112,64 иены за доллар со 112,9 иены на предыдущем закрытии. За год индекс доллара потерял почти 10 процентов.

Аналитики агентства Рейтер считают, что снижение индекса доллара по итогам 2017 года связано с двумя основными факторами. Во-первых, в начале года курс доллара значительно вырос на ожиданиях трейдерами того, что новый американский президент Дональд Трамп реализует реформы, направленные на рост ВВП США. Однако затем инвесторы засомневались в выполнении обещанных планов, что негативно отразилось на динамике курса доллара.

Во-вторых, мировые центробанки ужесточали свою денежно-кредитную политику, уменьшая разрыв с Федеральной резервной системой (ФРС) США, в объемах выпущенной на рынок ликвидности.

"Мы наблюдаем синхронный глобальный рост, в частности выдающийся рост в еврозоне, что приводит к тому, что Европейский центральный банк постепенно нормализует свою политику, которая поддерживает евро", — цитирует агентство валютного стратега Societe Generale Альвина Тана (Alvin Tan).

В то же время накануне Нового года объем торгов значительно снижен. Участники рынка закрывают свои позиции и стараются не открывать новых до начала следующего года.

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Azernews Newspaper
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