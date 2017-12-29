Виновным в пожаре в Бронксе мог стать игравший с кухонной плитой ребенок

29 декабря 2017 22:02 (UTC+04:00)

Причиной пожара в доме в Нью-Йорке, унесшего жизни 12 человек, предположительно, стала игра ребенка с кухонной плитой. Об этом заявил мэр города Билл де Блазио, передает ТАСС со ссылкой на газету The New York Times.

"На данный момент, мы, к сожалению, полагаем, что инцидент произошел из-за неосторожной игры ребенка с кухонной плитой на первом этаже", - приводит издание слова мэра.

Возгорание произошло около 19:00 в четверг по местному времени в здании, расположенном неподалеку от нью-йоркского зоопарка в районе Бронкс. По словам де Блазио, это самый крупный пожар в этом районе за последнюю четверть века.

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