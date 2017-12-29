Белый дом подтвердил договоренности США и Израиля по противодействию Ирану

29 декабря 2017 23:15 (UTC+04:00)

Белый дом подтвердил договоренности США и Израиля по противодействию Ирану, передает РИА Новости со ссылкой на представителя Белого дома.

"Две делегации достигли договоренности по общим рамкам будущего сотрудничества по (противодействию — ред.) враждебной деятельности Ирана", - сказал представитель Белого дома.

Ранее Десятый израильский телеканал сообщил, что Израиль и США в ходе секретной встречи в Белом доме разработали совместную стратегическую программу по сдерживанию Ирана.

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