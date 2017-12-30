Характер операции США против ИГ изменится - Пентагон

30 декабря 2017 00:49 (UTC+04:00)

Характер американской военной кампании против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) претерпит изменения в будущем году. Об этом сообщил в пятницу на встрече с аккредитованными при Пентагоне журналистами американский министр обороны Джеймс Мэттис, комментируя ход операций коалиции во главе с США в Ираке и Сирии против ИГ, передает ТАСС

"Как заявил <....> министр обороны Джеймс Мэттис, уничтожение физического "халифата" ИГ в Ираке и Сирии изменит то, как коалиция борется с данной террористической группировкой", - говорится в материале, подготовленном пресс-службой Пентагона. "2017 год заканчивается, последователи "халифата" находятся в бегах, мы уничтожаем его", - сказал руководитель военного ведомства США.

Он не уточнил, каким именно образом изменится характер американской военной операции против ИГ. В Ираке она была начата в июне 2014 года, в Сирии - в сентябре того же года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
ИГ взяло на себя ответственность за взрыв в Петербурге
Россия 01:24
Группировка ИГ взяла на себя ответственность за атаку на церковь в Египте
Другие страны 01:01
Белый дом подтвердил договоренности США и Израиля по противодействию Ирану
США 29 декабря 23:15
На побережье в США нашли замерзших акул
США 29 декабря 18:51
США заинтересованы в белорусских разработках в области приборостроения
Беларусь 29 декабря 14:59
Пекин отверг обвинения Вашингтона в экспорте нефти в КНДР
Китай 29 декабря 12:36
Израиль и США подписали секретное соглашение по сдерживанию Ирана
Израиль 29 декабря 03:53
Космические пуски в интересах Пентагона оказались под угрозой
США 29 декабря 03:43
В центре Сиэтла, маршрутка выехала на тротуар и врезалась в здание магазина
США 29 декабря 01:48
США обвинили двух граждан Румынии в хакерской атаке на компьютеры полиции
США 29 декабря 01:29
В США сына экс-кандидата в вице-президенты осудили за акцию против Трампа
США 29 декабря 00:43
Госдеп США продолжит взаимодействие с Турцией по вопросу задержанного дипломата
Турция 28 декабря 20:12
Анкара сняла ограничения на выдачу виз в США вслед за Вашингтоном
В мире 28 декабря 19:46
США верят в разрешение визового кризиса между Анкарой и Вашингтоном – посольство
Другие страны 28 декабря 18:57
Захарова: Россия зеркально ответит на возможные новые санкции США
Россия 28 декабря 17:34
В Турции задержаны 38 членов ИГ
Другие страны 28 декабря 11:18
Трамп готовит турне по Европе
В мире 27 декабря 15:52
В Грузии назвали сотрудничество с США главным приоритетом страны
Грузия 27 декабря 15:49