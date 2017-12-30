США раскритиковали покупку Турцией комплексов С-400 у России

30 декабря 2017 05:04 (UTC+04:00)

В министерстве обороны США уверены, что противоракетные системы, совместимые со стандартами НАТО, лучше отвечают потребностям Турции, которая решила приобрести у России ЗРК С-400, передает РИА Новости.

"Совместимые со (стандартами) НАТО системы противоракетной обороны остаются лучшим вариантом для защиты Турции от всего спектра угроз в регионе… Турция продолжает придерживаться систем ПРО стран НАТО, в том числе системы Patriot США, для своих более широких и долгосрочных потребностей в противовоздушной обороне. США привержены ускорению поставок оборудования, приобретенного Турцией, по мере возможностей", — заявил РИА Новости представитель пресс-службы Пентагона.

Таким образом он прокомментировал закупку Анкарой комплексов С-400 у России.

Ранее в пятницу представители России и Турции подписали кредитное соглашение по поставкам С-400. Согласно заявлению секретариата Оборонпрома Турции, Анкара покупает две батареи этого комплекса. При этом стороны договорились о технологическом сотрудничестве в этой сфере для развития производства зенитно-ракетных комплексов в Турции.

Представитель Пентагона напомнил, что США ранее уже выражали обеспокоенность по поводу закупок Турцией российских С-400. При этом он подчеркнул, что две страны сохраняют "глубокие и значительные отношения в сфере военной торговли".

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