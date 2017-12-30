От холодов и снегопадов в США погибли минимум семь человек

30 декабря 2017 05:33 (UTC+04:00)

По крайней мере семь человек погибли от последствий холодов и снегопадов, обрушившихся на территорию средней и северо-восточной части США, передает ТАСС со ссылкой на газету New York Times.

Согласно изложенным ею данным, зимние холода стали причиной смерти двух человек в окрестностях Чикаго (штат Иллинойс). В штате Канзас еще четверо погибли в результате ДТП, происшедшего из-за заносов и наледи на дороге. В штате Южная Дакота 83-летняя женщина замерзла в снегу после того, как выбралась из увязшей в сугробе машины, чтобы самостоятельно добраться до единственного городка рядом с границей соседнего штата Миннесота. Как сообщила Национальная метеорологическая служба США, температура воздуха в этом районе опустилась ночью до минус 17 градусов.

В пригородах Цинциннати (штат Огайо) в последние дни были угнаны около десятка частных машин, оставленных владельцами с работающими моторами с целью поддержания тепла в салоне. Спасатели направлены в поселок Эри, расположенный на берегу одноименного озера в штате Пенсильвания и оказавшийся под полутораметровым слоем снега. Некоторые жители Эри из числа престарелых и немощных несколько дней подряд не могли самостоятельно выйти наружу, еду им приносили соседи.

В штате Мичиган с прошлой недели произошли около 30 аварий на дорогах. Причина - заносы, обледенение и плохая видимость. В ряде районов этого штата за сутки выпало более 15 см осадков. Поступают сведения о замерзших насмерть собаках. На берегу залива Кейп-Код в штате Массачусетс обнаружены туши акул, которые, по оценке ученых, погибли от переохлаждения, поразившего их наиболее уязвимое место - жабры.

Национальная метеорологическая служба предупредила, что очень холодная по местным меркам погода будет сохраняться на следующей неделе на севере США. В Нью-Йорке 31 декабря прогнозируется от минус 11,6 до минус 17,8 градуса. В этом случае Новый 2018 год в мегаполисе станет третьим по холоду с 1907 года.

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