США заявили о стремлении сохранить целостность Сирии

30 декабря 2017 07:30 (UTC+04:00)

США не намерены расчленять Сирию на несколько государств, заявил в пятницу министр обороны Джеймс Мэттис, передает РИА Новости.

В беседе с журналистами, стенограмму которой распространил Пентагон, министр отметил намерение США активизировать действия в освобожденных от боевиков районах Сирии, которые не подконтрольны сирийскому правительству. "У нас есть демаркационная линия, и так обстоят дела сейчас", — сказал он.

В данной связи Мэттиса спросили, означает ли это наличие планов по расчленению Сирии. "Нет", — ответил министр. По его словам, "ничего не изменилось, мы по-прежнему преследуем террористическую группировку "Исламское государство".

Ранее Мэттис заявил, что США увеличат число своих дипломатов в подконтрольных им районах Сирии. По словам главы Пентагона, "продвижение вперед в Сирии" предполагает обеспечение дипломатов тем, что им нужно для разрешения этой гражданской войны.

Кроме того, как в Ираке, так и в Сирии американские войска будут переходить от наступательного подхода по захвату территории, которую удерживали террористы, к усилиям по стабилизации, направленным на поддержку дипломатического подхода, добавил министр обороны США.

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Azernews Newspaper
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