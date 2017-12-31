Трамп рассказал об "исторических успехах" коалиции в Ираке и Сирии

31 декабря 2017 06:20 (UTC+04:00)

Западная коалиция во главе с США отвоевала у боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в Сирии и Ираке почти всю захваченную ими территорию, заявил американский президент Дональд Трамп в ходе еженедельного обращения к гражданам страны, передает РИА Новости.

"Мы достигли исторических успехов в борьбе с ИГ*. На данный момент коалиция отвоевала почти 100 процентов территорий в Ираке и Сирии, которые ранее находились под контролем этих террористов", — завил глава государства.

Ранее в США на фоне заявлений президента России Владимира Путина о победе над терроризмом в Сирии благодаря совместным действиям сирийской армии и российских сил отметили, что ВКС осуществили "лишь небольшую часть операций против ИГ*". Такую позицию поддержали страны Запада. В частности, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Россия "присвоила" себе победу в Сирии. Российские власти раскритиковали заявления западных партнеров о победе в Сирии и призвали Вашингтон прекратить "приписывать себе чужие победы".

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