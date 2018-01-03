В США из-за крысы на борту отменили авиарейс

3 января 2018 07:03 (UTC+04:00)

Рейс авиакомпании Alaska Airlines из аэропорта Калифорнии пришлось отменить из-за обнаруженной на борту самолета крысы, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS.

Самолет готовился к вылету из международного аэропорта Окленда в Портленд, когда на его борт забежала крыса. Бортпроводникам не удалось поймать грызуна, поэтому рейс был отменен.

"Самолет в настоящее время не обслуживается. Он вернется к эксплуатации, как только профессиональный дезинсектор заверит, что на нем нет грызунов", — заявил представитель авиакомпании. По его словам, самолет также проверят на возможные повреждения, нанесенные крысой.

Пассажирам были предоставлены билеты на другие рейсы до Портленда.

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