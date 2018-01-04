В Белом доме запретят пользоваться личными мобильными устройствами

4 января 2018 18:24 (UTC+04:00)

Сотрудникам и гостям Белого дома со следующей недели запретят пользоваться на его территории личными мобильными устройствами, заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, передает РИА Новости.

"Безопасность и целостность технологических систем Белого дома является главным приоритетом администрации (президента США Дональда) Трампа, и поэтому начиная со следующей недели использование всех персональных девайсов как гостями, так и сотрудниками в Западном крыле будет запрещено", - пояснила Сандерс журналистам в четверг.

По ее словам, сотрудники администрации будут выполнять свою работу на выданных правительством мобильных устройствах.

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