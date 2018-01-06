США намерены изменить ядерную сделку с Ираном - Тиллерсон

6 января 2018 05:21 (UTC+04:00)

Американская администрация намерена выполнить обещание президента Дональда Трампа и внести изменения в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом, как передает ТАСС, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в опубликованном в пятницу интервью агентству Associated Press (АР).

"Президент сказал, что он собирается либо исправить его (СВПД - прим. ТАСС), либо отменить, - отметил шеф американской дипломатии. - Сейчас мы пытаемся выполнить обещание, которое он дал, и исправить его".

Тиллерсон пояснил, что администрация Трампа работает с ключевыми членами Конгресса по законодательным вопросам с целью оставить Соединенные Штаты в соглашении по иранской ядерной программе. Как отметил госсекретарь, необходимые для этого изменения могут быть внесены в законодательство страны на следующей неделе.

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