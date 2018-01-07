Бывший стратег Трампа сожалеет о том, как его слова были использованы в книге о Белом доме

Бывший главный стратег президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон сожалеет о том, как его слова были использованы применительно к старшему сыну американского лидера в книге журналиста Майкла Вулфа о Белом доме, передает ТАСС со ссылкой на газету Washington Post.

"Я сожалею о том, что моя задержка с ответом на эти неточные сообщения о Дональде-младшем отвлекла внимание от исторических достижений президента в первый год его работы на этом посту", - утверждает Бэннон. Он также назвал сына Трампа "патриотом и хорошим человеком".

Книга "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа", выход в свет которой запланирован на девятое января, как утверждает ее автор, построена на воспоминаниях Бэннона. Британская газета Guardian опубликовала отрывки из этой книги, в которых Бэннон, в частности, подвергал критике решение сына президента Дональда Трампа - младшего, его зятя Джареда Кушнера и теперь уже бывшего руководителя предвыборной кампании Трампа Пола Манафорта встретиться в июне 2016 года с юристом из России Натальей Весельницкой в Нью-Йорке, которая якобы обещала предоставить им компрометирующую информацию на кандидата на пост главы государства от демократов Хиллари Клинтон. Как заявил Вулф, Бэннон назвал такие действия "предательскими" и "непатриотичными".

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