Трамп будет переизбираться на пост президента в 2020 году

9 января 2018 02:30 (UTC+04:00)

Президент Дональд Трамп намерен вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства в 2020 году. Об этом заявил в понедельник журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли, передает ТАСС.

"Безусловно он [Трамп] собирается вновь побороться за пост президента на следующих выборах", - отметил Гидли. Стенограмму его высказываний распространил Белый дом.

Репортеры попросили его прокомментировать выступление популярной телеведущей Опры Уинфри в воскресенье в Лос-Анджелесе на 75-й церемонии вручения премий "Золотой глобус", после которого ряд американских СМИ сообщил, ссылаясь на источники, что она рассматривает возможность участия в президентских выборах в 2020 году. 63-летняя Уинфри, в частности, сказала: "Множество великолепных женщин, находящихся в этом зале, и некоторые очень достойные мужчины решительно борются за то, чтобы они могли стать лидерами".

По словам Гидли, он не обсуждал с Трампом эту речь Уинфри. "Но мы рады будем ответить на любой вызов, который кто-либо - Опра Уинфри или кто-то еще - бросит нам на следующих выборах", - указал заместитель пресс-секретаря. "Им придется противостоять президенту, достижения которого говорят сами за себя", - добавил он.

Уинфри, родившаяся в городке Костюшко (штат Миссисипи), - первая темнокожая женщина-миллиардер. Она владеет собственной киностудией, телеканалом, журналом O, The Oprah Magazine.

Трамп победил на выборах в ноябре 2016 года, взяв верх над кандидатом демократов Хиллари Клинтон. Вступил в должность 20 января 2017 года.

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