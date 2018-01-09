SpaceX не смогла вывести на орбиту секретный спутник США

Секретный спутник под кодовым обозначением Zuma, запущенный в воскресенье ракетой-носителем Falcon 9 американской компании SpaceX, не достиг расчетной орбиты и разбился при падении в океан. Об этом сообщило в понедельник информационное агентство Reuters, передает ТАСС.

Оно ссылается на информацию должностных лиц США, которые на брифинге были поставлены в известность о неудачном запуске. Zuma не смог вовремя отделиться от второй ступени носителя и либо разрушился в космосе, не достигнув расчетной орбиты, либо разбился при падении в океан. Вооруженные силы США исходят из того, что спутник "списан с баланса".

По сведениям источников Reuters, начато расследование случившегося. Первоначальные данные указывают на то, что спутник был потерян не из-за чьей-то диверсии или злого умысла. В SpaceX отказались прокомментировать случившееся. "Мы не комментируем миссии подобного рода. Однако анализ данных указывает на то, что Falcon 9 функционировал нормально", - заявил официальный представитель компании Джеймс Глисон.

Как сообщалось ранее, ракета была запущена с базы ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида) в воскресенье приблизительно в 20:00 (04:00 мск в понедельник). Изначально старт был запланирован на ноябрь 2017 года, однако по техническим причинам его отложили на 5 января. Затем последовал второй перенос из-за сложных метеорологических условий.

Информация о назначении спутника не разглашается, как это бывает в случае секретных аппаратов, выводящихся в космос. SpaceX была выбрана в качестве оператора запуска и производителя ракеты компанией-подрядчиком американского министерства обороны Northrop Grumman.

Всего SpaceX планирует в 2018 году совершить около 30 запусков. В 2017 году ракеты этой компании отправлялись в космос 18 раз.

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