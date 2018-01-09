Госдеп поприветствовал встречу представителей КНДР и Южной Кореи

Госдепартамент США приветствует встречу между представителями КНДР и Южной Кореи и намерен работать с Сеулом над тем, чтобы участие северокорейских спортсменов в Олимпиаде не противоречило международным санкциям против Пхеньяна, заявила во вторник представитель госдепартамента Хезер Науэрт, передает РИА Новости.



"США приветствуют встречу 9 января между Республикой Корея и Северной Кореей, направленную на обеспечение спокойных, безопасных и успешных зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане. США продолжают тесные консультации с представителями Республики Корея, которые обеспечат, чтобы северокорейское участие в зимней Олимпиаде не нарушало санкции, наложенные СБ ООН за незаконную ядерную и ракетную программу Северной Кореи", - сказала Науэрт.

По ее словам, госсекретарь США Рекс Тиллерсон продолжает консультации по этому вопросу со своей южнокорейской коллегой Кан Ген Хва.

Во вторник в деревне Пханмунджом в демилитаризованной зоне между КНДР и Южной Кореей впервые с 2015 года состоялись переговоры высокопоставленных чиновников - председателя комитета по мирному объединению КНДР Ли Сон Гвона и министра по делам национального объединения Южной Кореи Чо Мён Гюна.

Стороны договорились об участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане, а также условились активизировать контакты, обмены и сотрудничество в различных областях, в том числе по военной линии, которые были заморожены из-за конфронтации вокруг ядерной и ракетной программ Пхеньяна.

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