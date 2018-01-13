Бывшей порноактрисе заплатили $130 тыс. за молчание о внебрачной связи с Трампом - СМИ

13 января 2018 01:34 (UTC+04:00)

Бывший порноактрисе за месяц до выборов в США в ноябре 2016 года заплатили $130 тыс. за то, чтобы она утаила факт своей интимной встречи с Дональдом Трампом в июле 2006 года. Это была внебрачная связь, так как свадьба миллиардера и Меланьи Трамп состоялась в 2005 году, сообщила в пятницу в своей электронной версии газета Wall Street Journal, передает ТАСС.

По ее сведениям, договаривался нынешний юрисконсульт президента США Майкл Коэн, который более десяти лет работал на группу компаний Trump Organization. Коэн заключил сделку с адвокатом бывшей порноактрисы Стефани Клиффорд, игравшей под псевдонимом Сторми Дэниелс. Она согласилась взять указанную выше сумму в обмен на обязательство не разглашать факт вступления в интимные отношения с Трампом на курорте для игры в гольф на озере Тахо (штат Калифорния) в июле 2006 года.

"Это все устаревшие, неоднократно переработанные сведения, которые были категорически опровергнуты до выборов", - заявили изданию в пресс-службе Белого дома. Газета уточняет, что сам Коэн мог действовать самостоятельно, не поставив в известность Трампа.

"Президент Трамп с негодованием отвергает, что такое происшествие с г-жой Дэниелс имело место", - заявил юрисконсульт в ответ на просьбу газеты прокомментировать публикацию. "Вы уже второй раз выступаете с вопиющими обвинениями в адрес моего клиента, вы уже целый год пытаетесь придать веса этой сфабрикованной истории, которую заинтересованные стороны последовательно опровергали минимум с 2011 года", - добавил юрисконсульт главы государства.

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