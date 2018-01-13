Клинтон осудила «расистские взгляды» Трампа

13 января 2018 02:32 (UTC+04:00)

Клинтон раскритиковала своего бывшего соперника по президентской гонке, нынешнего американского лидера Дональда Трампа за его «расистские взгляды», передает RT.

«Годовщина разрушительного землетрясения, которое произошло восемь лет назад, - это день, когда стоит вспомнить трагедию, почтить стойкий народ Гаити и подтвердить намерение Америки помочь нашим соседям. Вместо этого мы вынуждены выслушивать невежественные, расистские взгляды Трампа на всех, кто выглядит не так, как он», — написала Клинтон в Twitter.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп во время заседания по вопросам иммиграции назвал прибывающих в США мигрантов из стран Африки, а также с Гаити и из Сальвадора выходцами из «грязных дыр».

Власти Гаити вызвали американского представителя для дачи объяснений после уничижительных высказываний Трампа.

12 января исполняется восемь лет со дня разрушительного землетрясения на Гаити, унёсшего жизни сотен тысяч человек.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Группа из 54 стран Африки потребовала от Трампа извинений за высказывания о выходцах из «дыр»
США 06:55
Врач Белого дома назвал отменным здоровье Дональда Трампа
США 04:59
Трамп исключил Россию и Китай из дальнейших обсуждений сделки по Ирану
США 03:43
Бывшей порноактрисе заплатили $130 тыс. за молчание о внебрачной связи с Трампом - СМИ
США 01:34
В конгрессе пообещали поднять вопрос об импичменте Трампа
США 12 января 21:26
Трамп отрицает, что неуважительно отзывался о Гаити
США 12 января 18:32
В Лондоне заявили, что приглашение Трампу посетить Британию остается в силе
США 12 января 14:05
Трамп решил продлить приостановку санкций против Ирана
США 12 января 11:55
Трамп подтвердил отмену своего визита в Великобританию
США 12 января 09:33
Трамп не ожидает ухода Тиллерсона с поста госсекретаря США
США 12 января 06:37
Трамп одобрил переговоры между Южной Кореей и КНДР
США 11 января 05:33
Трамп заявил, что США открыты для переговоров с КНДР
США 10 января 19:55
В США суд предписал администрации Трампа возобновить программу защиты нелегалов
США 10 января 08:50
Эксперт рассказал об осведомителях ФБР в штабе Трампа перед выборами
США 10 января 01:53
В США опубликовали показания главы фирмы, составившей досье на Трампа
США 9 января 23:13
Трамп будет переизбираться на пост президента в 2020 году
США 9 января 02:30
Трамп и Макрон провели телефонные переговоры по вопросу КНДР
США 8 января 03:48
Глава ЦРУ оценил работу Трампа на посту президента
США 7 января 20:24