Житель Флориды выиграл в лотерею $451 млн

13 января 2018 03:50 (UTC+04:00)

Житель американского штата Флорида сорвал джекпот лотереи Mega Millions в размере $451 млн. Об этом сообщило в пятницу агентство Associated Press, передает ТАСС.

Победитель - 20-летний Шейн Мисслер из небольшого города Порт-Ричи, расположенного в центральной части штата на побережье. Мужчина предпочел, чтобы ему сразу предоставили выигрыш в полном объеме. Согласно правилам Mega Millions, в этом случае сумма приза значительно уменьшается, в данном случае до $282,8 млн. Забрать весь джекпот полностью победитель мог бы, если бы согласился получать его в виде регулярных выплат в течение 30 лет.


Мисслер опубликовал заявление, в котором говорится, что он рассчитывает потратить деньги на свои увлечения, а также намерен "помочь семье и принести некоторую пользу человечеству". Он также выразил уверенность в том, что люди, "сохраняющие позитивный настрой, вознаграждаются".

Как отмечает Associated Press, джекпот в размере $451 млн занял десятую строку в списке крупнейших в истории США. Выигрышный билет был приобретен в одном из магазинов сети 7-Eleven в Порт-Ричи. Его владельцам, по существующим правилам, причитается теперь $100 тыс.

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