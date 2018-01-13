РФ сделала ставку на угрозу ограниченного применения ядерного оружия - Пентагон

Россия сделала в стратегии обеспечения своей национальной безопасности ошибочную ставку на угрозу ограниченного применения ядерного оружия. Это утверждается в проекте новой ядерной доктрины США, рассекреченная версия которой была опубликована в пятницу, передает ТАСС.



"Наибольшую обеспокоенность вызывают политика, стратегия и доктрина национальной безопасности России, включающие акцент на угрозе ограниченной ядерной эскалации, а также продолжение разработки и развертывания [Москвой] все более широкого круга различных ядерных средств. Москва угрожает ограниченным применением ядерного оружия первой, наводя на мысль об ошибочном расчете на то, что ядерные угрозы или ограниченное применение [атомных боезарядов] первой способно парализовать США и НАТО и, таким образом, завершить [потенциальный] конфликт на условиях, выгодных для России. Некоторые в США называют это российской доктриной "эскалации ради деэскалации". Деэскалация в этом смысле проистекает из ошибочного предположения Москвы о западной капитуляции на выгодных для нее условиях", - говорится в документе.



С точки зрения его авторов, администрации США теперь следует добиться того, чтобы "российское руководство не делало просчета относительно последствий ограниченного применения ядерного оружия первым - либо регионального, либо против самих США". "Россия должна понимать, что применение ядерного оружия первым, каким бы ограниченным оно ни было, не достигнет целей, фундаментально изменит природу конфликта и повлечет за собой неисчислимые и непереносимые издержки для Москвы. Американский потенциал сдерживания, ориентированный на Россию, следовательно, будет способен при любых условиях держать под угрозой все то, что представляет наибольшую ценность для руководства России", - гласит проект доктрины, опубликованный изданием Huffington Post.





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