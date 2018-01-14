Власти ЮАР вызовут представителя США после слов Трампа

14 января 2018 17:47 (UTC+04:00)

Департамент международных отношений и сотрудничества ЮАР 15 января вызовет дипломатического представителя США, чтобы выразить протест после заявления президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о странах - «грязных дырах», передает RT.

«Департамент международных отношений и сотрудничества в понедельник, 15 января, выразит протест поверенному в делах посольства США в Претории после последних возмутительных комментариев, приписанных президенту Дональду Трампу», - говорится в заявлении ведомства на странице в Facebook.

Отмечается, что ведомство «предоставит поверенному в делах возможность объяснить заявление о том, что африканские страны, Гаити и Сальвадор являются «грязными дырами» и прибытие мигрантов из этих стран в США нежелательно».

Ранее сообщалось, что Трамп во время заседания по вопросам иммиграции назвал мигрантов, которые прибывают в Соединённые Штаты из стран Африки, а также с Гаити и из Сальвадора, выходцами из «грязных дыр».

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Отель Трампа подсветили словом "гадюшник"
США 18:13
Страны Африки в ООН осудили заявление Трампа о "странах-гадюшниках"
В мире 09:25
Сторонники Трампа сорвали выступление мэра Лондона
Европа 13 января 18:38
Группа из 54 стран Африки потребовала от Трампа извинений за высказывания о выходцах из «дыр»
США 13 января 06:55
Врач Белого дома назвал отменным здоровье Дональда Трампа
США 13 января 04:59
Трамп исключил Россию и Китай из дальнейших обсуждений сделки по Ирану
США 13 января 03:43
Клинтон осудила «расистские взгляды» Трампа
США 13 января 02:32
Бывшей порноактрисе заплатили $130 тыс. за молчание о внебрачной связи с Трампом - СМИ
США 13 января 01:34
В конгрессе пообещали поднять вопрос об импичменте Трампа
США 12 января 21:26
Трамп отрицает, что неуважительно отзывался о Гаити
США 12 января 18:32
В Лондоне заявили, что приглашение Трампу посетить Британию остается в силе
США 12 января 14:05
Трамп решил продлить приостановку санкций против Ирана
США 12 января 11:55
Трамп подтвердил отмену своего визита в Великобританию
США 12 января 09:33
Трамп не ожидает ухода Тиллерсона с поста госсекретаря США
США 12 января 06:37
Трамп одобрил переговоры между Южной Кореей и КНДР
США 11 января 05:33
Трамп заявил, что США открыты для переговоров с КНДР
США 10 января 19:55
В США суд предписал администрации Трампа возобновить программу защиты нелегалов
США 10 января 08:50
Эксперт рассказал об осведомителях ФБР в штабе Трампа перед выборами
США 10 января 01:53