В вашингтонском метро сошел с рельсов поезд с 60 пассажирами

Поезд метро, в котором находились 60 пассажиров, сошел с рельсов в Вашингтоне на "красной" линии, никто не пострадал, сообщает в Twitter управление городских пассажирских перевозок, передает РИА Новости.

"Поезд на "красной линии", перевозивший 60 пассажиров, сошел с рельсов за пределами станции Farragut North. О пострадавших не сообщается. На месте происшествия находятся службы экстренной помощи", - говорится в сообщении.

По информации управления, всех пассажиров эвакуировали из поезда без происшествий.

"Никто не пострадал. "Красная" ветка метро работает на двух участках: от станции Shady Grove до Dupont и от Glenmont до Judiciary Square. Между станциями Dupont и Judiciary Square курсируют автобусы", - отмечает управление.

Причина инцидента не сообщается.

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