США отвергли план "двойной заморозки" по КНДР

США отвергают план "двойной заморозки" по КНДР, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, пишет ТАСС.

"Цель переговоров, если и когда мы к этому придем, полная, проверяемая и невозвратная денуклеаризация Северной Кореи. Все страны здесь объединены этой целью", - сказал он, выступая на конференции в Ванкувере по КНДР.

По его словам, США "отвергают подход "двойной заморозки", в котором легитимные военные учения ставятся на тот же уровень, что и незаконные действия КНДР". План "двойной заморозки" был предложен Россией и Китаем для урегулирования ситуации вокруг ядерной программы КНДР. План "двойного замораживания" предполагает, что КНДР останавливает любые ядерные испытания и пуски баллистических ракет, а США и Южная Корея прекращают крупномасштабные военные учения, которые постоянно используются Пхеньяном как предлог для проведения испытаний.

"Кампания по давлению продолжится, пока КНДР не предпримет решительных шагов по денуклеаризации", - добавил Тиллерсон.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон проводит министерскую встречу по КНДР в Ванкувере с 15 по 17 января. Согласно поступившему в РИА Новости сообщению пресс-службы госдепа, встреча глав внешнеполитических ведомств ряда стран, которую организуют США и Канада, будет посвящена безопасности и стабильности на Корейском полуострове.

Ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в 2017 году, после того как Северная Корея провела целую серию ракетных пусков, а также ядерное испытание. В декабре Совет Безопасности ООН ввел новые международные санкции в отношении Северной Кореи, подготовленная США резолюция получила номер 2379. Резолюция, помимо прочего, предписывает всем странам ООН выслать на родину северокорейских трудовых мигрантов немедленно, но не позднее конца 2019 года.

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