Посольство США в Израиле не переедет в Иерусалим в 2018 году - Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что посольство США не переедет в Иерусалим в 2018 году, как ранее предположил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.



"До конца года? Мы обсуждаем разные сценарии. Мы на это не особо рассчитываем. Нет", - сказал Трамп в интервью агентству Рейтер в ответ на соответствующий вопрос, передает РИА Новости.

По заявлению Трампа, посольство в Иерусалиме "будет прекрасным, но не будет стоить 1,2 миллиарда долларов". Трамп критиковал администрацию Барака Обамы за более чем миллиардную стоимость нового посольства в Лондоне, хотя затем признал, что решение строить посольство на такую сумму было принято не при Обаме, а при Джордже Буше-младшем.



Трамп в декабре объявил о признании города израильской столицей и переводе туда американского посольства, которое расположено сейчас в Тель-Авиве. Это решение Трампа вызвало беспорядки в ПНА и протесты в других странах арабского мира.



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