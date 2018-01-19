США готовы работать с ООН и Россией в рамках процесса передачи власти в Сирии

19 января 2018 19:58 (UTC+04:00)

Соединенные Штаты готовы оказывать любую поддержку ООН, работать с Россией в области процесса политической передачи власти в Сирии, заявил журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента, передает РИА Новости.

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"Мы готовы оказывать любую поддержку ООН, работать с Россией, чтобы осуществить плавную передачу власти в Сирии", - сказал представитель госдепа.

Он добавил, что США по-прежнему не видят политического будущего в Сирии для ее президента Башара Асада, но считают, что процесс передачи власти займет еще какое-то время.

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