Госдеп одобрил планы по продаже Бельгии 34 самолетов F-35

20 января 2018 02:21 (UTC+04:00)

Госдепартамент США выдал разрешение на возможную поставку Бельгии 34 многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 на общую сумму 6,53 миллиарда долларов, сообщает агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности, которое входит в структуру Пентагона, передает РИА Новости.

Помимо самих самолетов правительство Бельгии запросили еще четыре дополнительных двигателя Pratt & Whitney F-135 к ним, а также все необходимое оборудование и запасные части к боевым машинам.

В сообщении отмечается, что уведомление о потенциальной продаже техники требуется законом и не означает, что продажа была оформлена.

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Azernews Newspaper
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