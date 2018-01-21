СМИ спрогнозировали последствия ядерного удара по Гавайям

Американское издание Defence One проанализировало последствия возможной ядерной атаки на Гавайи, передает РИА Новости. Специалисты использовали специальную программу Nukemap, разработанной в Технологическом институте Стивенса. Ранее власти штата распространили ложное сообщение о ракетной угрозе, что вызвало панику у жителей.



Для анализа издание выбрало заряд мощностью 200 килотонн в тротиловом эквиваленте. Эпицентром взрыва выбрали столицу Гавайев Гонолулу, население которой составляет около 400 тысяч человек.

Согласно расчетам, взрыв на высоте 600 метров над землей моментально убьет 158 тысяч человек, еще 173 тысячи получат ранения. Детонация на расстоянии от поверхности увеличивает разрушительную силу взрывной волны, отмечает издание. Диаметр огненного шара достигнет пяти километров. Взрыв уничтожит почти 150 учебных учреждений и 30 больниц.

Кроме того, урон усугубит рельеф - взрывная волна отразится от гор, которые окружают город. Помимо этого, издание прогнозирует появление "огненного шторма", который возникнет из-за большого количества деревянных построек.

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