В США статуя Свободы закрыта для туристов из-за приостановки работы правительства

21 января 2018 07:50 (UTC+04:00)

Один из главных символов Нью-Йорка - Статуя Свободы - была закрыта для посещения в субботу из-за временного прекращения финансированияфедерального правительства.

На пристани в районе Манхэттен, откуда отходят туристические суда к монументу, расставили таблички, на которых написано, что туристы пока не могут посмотреть с близкого расстояния на Статую Свободы, а также на другую достопримечательность - остров Эллис в устье Гудзона, сообщил корреспондент ТАСС. На официальном сайтеэтих объектов сообщается, что данная мера вызвана "временным прекращением ассигнований". Те, кто уже купил билеты, могут вместо этого пойти на другую экскурсию.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что попытается как можно скорее найти средства, чтобы вновь открыть доступ к этим достопримечательностям. Он подчеркнул, что считает статую одним из главных символов США.

Многие другие туристические достопримечательности, в том числе национальные парки и музеи, также временно закрыты для посещения или работают в ограниченном режиме в связи с прекращением финансирования федерального правительства. "Не все национальные парки полностью открыты, но мы прилагаем все силы, чтобы обеспечить их наибольшую доступность и безопасность", - написал в Twitter министр внутренних дел США Райан Зинке.

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