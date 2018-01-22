США осудили террористическую атаку на отель в Кабуле

22 января 2018 00:45 (UTC+04:00)

США решительно осуждают вчерашнее нападение террористов на отель Intercontinental в Кабуле, скорбят по всем погибшим, говорится в заявлении госсекретаря США Рекса Тиллерсона, которое распространила пресс-служба госдепартамента в воскресенье, пишет РИА Новости.

"Соединенные Штаты решительно осуждают вчерашнее нападение на гостиницу Intercontinental в Кабуле. Мы скорбим по всем тем, кто погиб в нападении, будь то афганцы или граждане других стран. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям и друзьям погибших и желаем скорейшего выздоровления раненым", - отмечается в заявлении.

Тиллерсон добавил, что находится в контакте с афганскими властями относительно их расследования инцидента. "Насилие, которое мы видели вчера, не имеет места ни в Афганистане, ни где-либо еще в мире", - подчеркнул Тиллерсон, добавив, что США знакомы с заявлением "Талибана", который взял ответственность за теракт, и подобным действиям нет никакого оправдания.

Вооруженные боевики проникли в Intercontinental Hotel в субботу вечером. По данным СМИ, жертвами атаки стали 43 человека, спасены 126 человек, в том числе 41 иностранец. Министерство внутренних дел Афганистана подтвердило гибель 18 человек, среди них 14 иностранцев, сообщил телеканал 1TV. Ситуацию не удавалось разрешить в течение 18 часов, на протяжении этого времени были слышны выстрелы и взрывы. Ответственность за атаку взяло на себя радикальное движение "Талибан".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Турция заранее предупредила США об операции в Сирии - Пентагон
США 02:09
МИД Турции осудил атаку террористов в Кабуле
Турция 00:09
Гражданин Казахстана погиб в результате атаки боевиков в Кабуле
Казахстан 21 января 22:50
Вице-президент США пообещал, что с ИГ разберутся "уже очень скоро"
США 21 января 20:41
Среди погибших при атаке на отель в Афганистане 14 иностранцев
Другие страны 21 января 19:43
Число жертв нападения на отель в Кабуле увеличилось до 43 человек (Обновлено)
Другие страны 21 января 16:59
При взрыве мины в Афганистане погибли не менее 12 человек
Другие страны 21 января 15:33
Не менее 18 человек погибли в результате атаки "Талибана" на севере Афганистана
Другие страны 21 января 12:36
Афганские силовики спасли 30 человек из подвергшегося атаке отеля в Кабуле (ОБНОВЛЕНО)
Другие страны 21 января 08:19
В Калифорнии упал военный вертолет "Apache"
США 21 января 05:49
Американец вышел на уборку снега с огнеметом
США 21 января 04:03
В США уличили в домогательствах активно борющегося с ними конгрессмена
США 21 января 02:10
Останется ли решение о продлении соглашения ОПЕК+ в силе?
Энергетика 21 января 01:21
Китай обвинил ВМС США в нарушении территориальных вод
Китай 20 января 12:32
Федеральные ведомства США прекратили работу из-за отсутствия финансирования
США 20 января 10:10
Белый дом выдвинул ультиматум демократам
США 20 января 10:07
В Нью-Йорке состоялась встреча глав МИД Центральной Азии и США
США 20 января 09:41
Пентагон призвал конгресс принять федеральный бюджет
США 20 января 06:03