США надеются на создание совместно с Турцией "зоны безопасности" в Сирии

22 января 2018 21:50 (UTC+04:00)

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон выразил надежду на совместную работу с турецким правительством по созданию "зоны безопасности" на северо-западе Сирии, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

"Мы (находимся) в переговорах с турками и некоторыми силами на месте относительно того, как мы можем стабилизировать ситуацию и разрешить полноправные опасения Турции за свою безопасность", - цитирует агентство главу госдепартамента. По его словам, американские власти хотят посмотреть и оценить, смогут ли они сотрудничать по созданию необходимой Турции "зоны безопасности".

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