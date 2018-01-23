Американские штурмовики А-10 остались без крыльев

Более трети американских штурмовиков A-10 Thunderbolt II, прозванных "бородавочниками" за неказистый внешний вид, скорее всего, станут непригодными для полетов, передает РИА Новости со ссылкой на журнал Popular Mechanics.



Если руководство ВВС США не найдет средств на покупку новых крыльев для военной техники, значительная часть A-10 Thunderbolt II никогда не взлетит. Это может стать "еще одним гвоздем в крышку гроба" штурмовика, который Соединенные Штаты не могут "отправить на пенсию" уже более трех десятилетий.



В 2007 году фирма Boeing выиграла контракт на два миллиарда долларов на поставку 242 пар новых крыльев для "бородавочников", парк которых насчитывает 280 самолетов. Как утверждает компания, ВВС США получили 173 новых комплекта, после чего не стали продлевать контракт. В то же время американская неправительственная организация Project On Government Oversight (POGO) сообщила о том, что ведомство получило лишь 171 пару новых крыльев.

Издание утверждает, что, несмотря на заявление министра ВВС США Хизер Уилсон о возможном выделении средств на ремонт штурмовиков, этот проект в ведомстве отнесли к категории "нефинансируемых". Командование ВВС хотело бы, чтобы все затраты на покупку новых крыльев легли на плечи американского конгресса, пишет Popular Mechanics.

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