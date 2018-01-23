Старейшая актриса Голливуда скончалась на 106-м году жизни

23 января 2018 04:58 (UTC+04:00)

Американская актриса Конни Сойер, самая пожилая работающая актриса Голливуда, скончалась в США на 106-м году жизни. Об этом в понедельник сообщил портал TMZ, передает ТАСС.

По его данным, Сойер умерла в своем доме в Лос-Анджелесе.

Актриса родилась в 1912 году в семье еврейских мигрантов из Румынии. В 1959 году Сойер снялась вместе с Фрэнком Синатрой и Эдвардом Г. Робинсом в комедийном фильме Фрэнка Капры "Дыра в голове" (A Hole in the Head, 1959). В 2012 году актриса, которой на тот момент исполнилось 99 лет, стала одним из старейших членов американской Академии кинематографических искусств и наук.

Последней работой Сойер в кино стала роль мисс Салливан в телевизионной драме "Рэй Донован" ( Ray Donovan, 2013).

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