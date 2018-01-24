США поддержали идею Франции о международном партнерстве против химоружия

24 января 2018 20:18 (UTC+04:00)

США поддержали предложение Франции о создании международного партнерства против использования химического ядерного оружия, заявили в Белом доме, передает агентство "Интерфакс".

"США решительно поддерживают это возглавляемое Францией партнерство, призванное привлечь к ответственности тех, кто виновен в применении химоружия в любой части мира. Цель состоит в том, чтобы предотвратить дальнейшую эрозию универсальных норм против применения химоружия", - говорится в распространенном в среду заявлении пресс-секретаря Белого дома.

"Это партнерство имеет особо важное значение, принимая во внимание неоднократно примененное Россией вето в отношении совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию применения химоружия", - говорится в документе.

"Это единственный независимый и беспристрастный инструмент международного сообщества призван выявлять тех, кто виновен в нападениях с применением химоружия в Сирии", - отметил пресс-секретарь Белого дома.

Также сообщалось, что Париж созовет конференцию по расследованию химатак. Франция также ввела санкции против связанных с сирийским химоружием компаний.

18 ноября прошлого года механизм по расследованию химических атак в Сирии (СМР) прекратил свое существование, когда Совет Безопасности ООН не смог договориться о продлении мандата экспертов, расследовавших применение химоружия. Россия наложила вето на американский проект резолюции, против него проголосовала также Боливия, при этом Китай и Египет воздержались. В свою очередь семь стран отказались поддержать предложенный Россией, Боливией и Китаем вариант резолюции, проект не получил требуемого большинства голосов.

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