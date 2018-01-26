Трамп заявил о возрождении сильной Америки

26 января 2018 17:10 (UTC+04:00)

США снова стали открытыми для бизнеса и конкурентоспособными в мире, считает президент Дональд Трамп.

"Мир является свидетелем возрождения сильной и процветающей Америки… Никогда не было лучшего времени, чтобы нанимать, строить, инвестировать и развиваться в Соединенных Штатах. Америка открыта для бизнеса, и мы снова конкурентоспособны", — говорится в речи главы государства, с которой он намерен выступить в пятницу в Давосе на международном экономическом форуме, передает РИА Новости.

Фрагменты речи опубликовала пресс-служба Белого дома.

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