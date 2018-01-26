Трамп гордится тем, что США возглавили кампанию по давлению на КНДР

26 января 2018 18:40 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация гордится тем, что возглавила кампанию по максимальному давлению на КНДР, передает РИА Новости.

"Моя администрация гордится тем, что возглавила историческую кампанию по оказанию максимального давления (на КНДР) в СБ ООН и по всему миру, которая объединит все цивилизованные нации для денуклеаризации Корейского полуострова", - сказал он, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По его словам, Вашингтон "продолжит призывать партнеров противостоять поддержке Ираном террористов и заблокировать путь Ирана к ядерному оружию".

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