Трамп считает, что его речь в Давосе была воспринята хорошо

26 января 2018 22:06 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп считает, что его выступление на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, посвященное американской экономике, было хорошо воспринято участниками встречи, передает ТАСС.

"Лечу назад после двух потрясающих дней в Давосе, в Швейцарии. Речь об американском экономическом возрождении была хорошо воспринята. Многие из тех, с кем я встретился, будут инвестировать в США!" - написал глава американской администрации в пятницу в своем Twitter.

При этом ранее журналисты из пресс-пула Белого дома сообщали, что во время выступления Трампа на форуме в зале поднялся гул неодобрения после его слов о "злой и лживой прессе".

В Давосе с 23 января проходит 48-е ежегодное заседание ВЭФ с участием более трех тысяч политиков, бизнесменов, представителей гражданского общества и академических кругов.

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