В США зафиксировали крупную эпидемию гриппа

Эпидемия сезонного гриппа в США приблизилась к показателям пандемии 2009 года — так называемого "свиного гриппа", сообщил в пятницу Центр по контролю и предупреждению заболеваний при правительстве США (CDC), передает РИА Новости.

"Речь идет о наибольшей активности гриппа с 2009 года", — сказал журналистам директор представитель CDC Дэн Джерниган. По его словам, эпидемия продолжается уже три недели и затронула практически все штаты. К весне гриппом переболеют до 34 миллионов американцев, считает специалист. По его словам, при обычной сезонной эпидемии гриппа в США умирает около 56 тысяч человек.

По его словам, гриппом больны 6,6 процента людей, обращающихся сейчас в американские больницы, в 2009 году этот показатель составил 7,7 процента.

В этом году сезонным штаммом стал наиболее распространенный H3N2, тогда как в 2009 году эпидемию вызвал штамм H1N1 — "свиной грипп". При этом штамм H3N2 опаснее "свиного гриппа", потому что на него хуже действуют вакцины.

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