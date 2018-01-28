В США модернизировали крупнейшую неядерную бомбу

28 января 2018 01:07 (UTC+04:00)

ВВС США модернизировали свой мощнейший неядерный боеприпас - авиабомбу GBU-57. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя ведомства капитана Эмили Грабовски.

Новая модификация "более эффективна против хорошо защищенных и расположенных глубоко под землей целей". Эта авиабомба массой более 13 тонн и зарядом почти в 2,5 тонны взрывчатки способна проникать в грунт на глубину до 61 метра, ее может нести только бомбардировщик B-2. GBU-57 может использоваться против подземных сооружений в КНДР, отношения США с которой продолжают оставаться напряженными, говорится в статье.

Бомбардировщики B-2 в январе были размещены на острове Гуам в Тихом океане. Были ли направлены в этот регион и GBU-57, Грабовски уточнить отказалась.

В апреле прошлого года США применили в Афганистане бомбу GBU-43/B, которая получила прозвище "мать всех бомб". По данным Пентагона, взрыв боеприпаса массой 9,5 тонн уничтожил 36 террористов, позднее в СМИ появилась информация, что боевики потерь не понесли.

В России также есть аналогичное вооружение - авиационная вакуумная бомба повышенной мощности (АВБПМ), известная как "папа всех бомб". Мощность этого боеприпаса составляет примерно 40 тонн в тротиловом эквиваленте.

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