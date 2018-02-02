США вводят ограничения на экспорт вооружений в Южный Судан

2 февраля 2018 18:43 (UTC+04:00)

США приняли решение ограничить экспорт вооружений в Южный Судан, где уже несколько лет продолжается гражданская война, передает РИА Новости.

"Госдепартамент сегодня объявляет о введении ограничений на экспорт оборонной продукции и оборонных услуг в Южный Судан", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что госдепартамент внесет поправки в Положения о международной торговле оружием, которые будут подразумевать "отказ, за некоторыми исключениями, в экспорте оборонной продукции и оборонных услуг в Южный Судан, включая все стороны, участвующие в конфликте".

"Кроме того, Соединенные Штаты добиваются поддержки эмбарго Советом безопасности ООН на все поставки оружия в Южный Судан, и мы настоятельно призываем всех членов СБ ООН присоединиться к нам в поддержке этих действий", - говорится в сообщении.

Южный Судан с 2013 года находится в состоянии гражданской войны между представляющими народность динка властями во главе с президентом Сальвой Кииром и оппозицией. Более 2 миллионов человек стали там вынужденными переселенцами.

По данным госдепартамента, в результате конфликта 1,5 миллиона человек в настоящее время находятся на грани голода. Приблизительно 2,4 миллиона жителей бежали в соседние страны, а 1,9 миллиона стали внутренне перемещенными лицами.

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