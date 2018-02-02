Трамп решил рассекретить документ о допущенных ФБР нарушениях – СМИ

2 февраля 2018 22:46 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп принял решение рассекретить документ с обвинениями в адрес сотрудников ФБР высокого ранга в неправомерных действиях при ведении расследования о предполагаемом вмешательстве РФ в предвыборную кампанию в Соединенных Штатах. Об этом сообщила в пятницу телекомпания СNN со ссылкой на представителя Белого дома, передает ТАСС.

По данным телекомпании, президент Трамп направил уведомление в комитет Палаты представителей по разведке о том, что документ может быть опубликован.

29 января за публикацию этого документа проголосовало республиканское большинство в спецкомитете Палаты представителей по разведке, вопреки возражениям конгрессменов-демократов, которые утверждали, что такая публикация якобы может нанести ущерб расследованию предполагаемого вмешательства России в выборы в США. Окончательное решение по этому вопросу должен был принять президент Трамп.

Ранее телекомпания СNN со ссылкой на осведомленных лиц сообщила, что публикация документа с обвинениями в адрес сотрудников ФБР рассматривается как попытка дискредитировать расследование о "российском вмешательстве" в выборы в США.

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