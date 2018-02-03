Пентагон не будет отправлять дополнительный контингент в Афганистан

3 февраля 2018 04:58 (UTC+04:00)

Пентагон не планирует отправлять еще одну тысячу солдат в Афганистан, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, передает РИА Новости.

"Мы объявили стратегию и примерные цифры. Если вы имеете в виду дополнительную тысячу солдат или пять тысяч - подобных планов у меня нет", - сказал Мэттис.

О возможной отправке весной в Афганистан тысячи военных США сообщила газета Washington Post.

Ситуация в Афганистане постоянно ухудшается. По данным Пентагона, силы движения "Талибан" контролируют 15% территории страны, а международно признанное правительство страны - 60%. За прошедшие несколько дней в Афганистане была совершена серия терактов, в результате которых погибли порядка 200 человек и свыше 400 получили ранения различной степени тяжести.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
США осуждают все террористические атаки против Турции – Пентагон
Турция 2 февраля 01:48
СМИ сообщили о пострадавших при землетрясении у афгано-пакистанской границы (Обновлено)
Другие страны 31 января 13:25
Туркменистан ведет строительство газопровода ТАПИ согласно графику
Энергетика 30 января 13:37
При нападении неизвестных на военную академию в Кабуле погибли двое военных (Обновлено)
Другие страны 29 января 08:50
Глава Туркменистана выразил соболезнования в связи с жертвами теракта в Кабуле
Туркменистан 29 января 08:47
МИД Британии осудил теракт в Кабуле
Европа 28 января 21:24
Власти Афганистана объявили национальный траур по жертвам теракта в Кабуле
Другие страны 28 января 11:05
На Эйфелевой башне выключат подсветку в память о жертвах теракта в Кабуле
Европа 27 января 23:07
Генеральный секретарь ООН осудил теракт в Кабуле
Другие страны 27 января 21:17
Число погибших при взрыве в Кабуле достигло 95 человек
Другие страны 27 января 18:18
Число погибших при взрыве в дипломатическом квартале Кабула достигло 40 (Обновлено)
Другие страны 27 января 15:03
Узбекистан и Афганистан готовы сотрудничать по вопросу поставок автомобильной техники
Бизнес 24 января 15:31
Узбекистан намерен построить вторую железную дорогу в Афганистане
Бизнес 22 января 20:30
В Кабуле совершено нападение на сотрудников миссии ООН
Другие страны 22 января 12:58
Турция заранее предупредила США об операции в Сирии - Пентагон
США 22 января 02:09
США осудили террористическую атаку на отель в Кабуле
США 22 января 00:45
МИД Турции осудил атаку террористов в Кабуле
Турция 22 января 00:09
Среди погибших при атаке на отель в Афганистане 14 иностранцев
Другие страны 21 января 19:43