Пентагон не будет отправлять дополнительный контингент в Афганистан

Пентагон не планирует отправлять еще одну тысячу солдат в Афганистан, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, передает РИА Новости.



"Мы объявили стратегию и примерные цифры. Если вы имеете в виду дополнительную тысячу солдат или пять тысяч - подобных планов у меня нет", - сказал Мэттис.

О возможной отправке весной в Афганистан тысячи военных США сообщила газета Washington Post.

Ситуация в Афганистане постоянно ухудшается. По данным Пентагона, силы движения "Талибан" контролируют 15% территории страны, а международно признанное правительство страны - 60%. За прошедшие несколько дней в Афганистане была совершена серия терактов, в результате которых погибли порядка 200 человек и свыше 400 получили ранения различной степени тяжести.

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