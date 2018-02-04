Трамп назвал расследование по России "американским позором"

Президент США Дональд Трамп назвал проводимое в стране расследование по России "американским позором", передает РИА Новости.

Американский президент прокомментировал публикацию в пятницу республиканцами меморандума о роли ФБР и минюста в расследовании "вмешательства России", заявив, что этот документ "полностью реабилитирует Трампа". В документе, опубликовать который распорядился Трамп, отмечается, что сотрудники ФБР "проявляли очевидную предвзятость" по отношению к Трампу и поддерживали экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон.

"Но российская охота на ведьм продолжается и продолжается. Не было ни сговора, ни препятствия (расследованию. — Прим. ред.). Это американский позор!" — написал Трамп в своем аккаунте в сети микроблогов Twitter.

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