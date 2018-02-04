"Франкенштейн-машина": в США продают собранную из 17 моделей автомобиль

4 февраля 2018 06:47 (UTC+04:00)

В США выставили на продажу уникальный автомобиль, собранный из 17 различных моделей, передает РИА Новости со ссылкой на Mice Time of Asia.

Как отмечает портал, владелец этого транспортного средства просит за свое детище 25 тысяч долларов. По документам автомобиль проходит как Chevrolet 1939 года выпуска, однако от данной модели остались лишь некоторые внешние детали. Автомобиль оснащен двигателем V8 объемом 5,7 литров и автоматической коробкой передач.

В целом автомобиль собран из моделей Chevrolet, Cadillac и Ford различных годов выпуска, а также AMC Javelin, Buick, GMC 350, Oldsmobile и Pontiac.

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Azernews Newspaper
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